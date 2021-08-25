Formula 1 İstanbul'da karantina riski

F1 takvimindeki Japonya Grand Prix ve Avustralya Grand Prix, koronavirüs pandemisiyle iptal edilmiş durumda. Eğer Japonya'nın yerine aday kent bulunamazsa Türkiye etabı da tehlikeye girecek. Gözler ise Katar'da, Katar’ın Formula 1’e girebileceğine dair ilk haberler sezon başında çıkmış, ancak sonrasında herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde Motorsport, Katar’ın 2021 takvimine gireceğini iddia etti.

Katar'ın Losail kentinde 5 bin 380 metre uzunluğundaki Losail Uluslararası Pisti, toplam 16 virajdan oluşuyor. Ayrıca pist, gece yarış yapılmasına izin verecek aydınlatma sistemine de sahip.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonu olan Formula 1'n sahibi Liberty Media ise bu sezon 21 yarışlık hedefine ulaşmak için Katar'ı takvime ekleyeceği iddia ediliyor.

Japonya Grand Prix ve Avustralya Grand Prix, koronavirüs pandemisiyle iptal edilmiş durumda.

Japonya GP'nin iptali Türkiye Grand Prix'sini riske atmıştı

Öte yandan Katar'a ek olarak, Japonya Grand Prix'sinin iptal edildiği göz önüne alındığında, Bahreyn'de ikinci bir yarış düzenlenme ihtimali de çok yüksek. Çünkü 3 Ekim'de planlanan Türkiye GP'nin önünün açılması gerek. Takvimde 26 Eylül'de Rusya GP, 3 Ekim'de Türkiye GP ve 10 Ekim'de Japonya GP planlanmıştı. Japonya Grand Prix'sinin ülkedeki tedbirler nedeniyle takvimden çıkarılması, Türkiye Grand Prix'sinin de geleceğini tehlikeye atmıştı.

Japonya'nın takvimden çıkarılmasının ardından, İngiltere merkezli 7 takımın Türkiye dönüşünde 10 günlük karantinaya girmesi gerekiyor. İngiltere'nin seyahat kısıtlamaları protokolünde kırmızı listede yer alan Türkiye, Japonya'nın yerine başka bir ülkenin takvime dahil edilmesi halinde dev yarışa ev sahipliği yapabilir.

Böylelikle Japonya yerine Bahreyn'de veya Katar'da yarışın düzenlenmesi İngiltere yasağını ortadan kaldırabilecek.

Kaynak: Ajansspor