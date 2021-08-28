Formula 1'in İstanbul takviminde değişiklik yapıldı

Japonya Grand Prix'sinin ülkedeki Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından 2021 takviminde değişiklik yapıldı. 3 Ekim'de düzenlenmesi planan Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı.
Dünyaca ünlü pilotlar İstanbul Park'taki yarışın ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Teksas'taki yarış 24 Ekim'de koşulacak.
Geçen sezon 9 yıl aranın ardından Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park, Lewis Hamilton'un yedinci dünya şampiyonluğuna sahne olmuştu.
Kaynak: T24
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