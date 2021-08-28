  1. Spor
28 Ağu 2021 17:32

Formula 1'in İstanbul takviminde değişiklik yapıldı

Formula 1'in İstanbul takviminde değişiklik yapıldı

Japonya Grand Prix'sinin ülkedeki Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından 2021 takviminde değişiklik yapıldı. 3 Ekim'de düzenlenmesi planan Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı.

Japonya Grand Prix'sinin ülkedeki Koronavirüs tedbirleri nedeniyle iptal edilmesinin ardından 2021 takviminde değişiklik yapıldı. 3 Ekim'de düzenlenmesi planan Türkiye Grand Prix'si 10 Ekim'e alındı.

Dünyaca ünlü pilotlar İstanbul Park'taki yarışın ardından Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek. Teksas'taki yarış 24 Ekim'de koşulacak.

Geçen sezon 9 yıl aranın ardından Formula 1'e ev sahipliği yapan İstanbul Park, Lewis Hamilton'un yedinci dünya şampiyonluğuna sahne olmuştu.

Kaynak: T24
 

News Code 1896819
https://tr.mehrnews.com/news/1896819/

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