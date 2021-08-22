İranlı güreşçisi dünya bronz madalyasını elde etti

Minderde 77 kiloda yarışan Azermduht, ilk turda dinlendikten sonra ikinci turda Romanya'dan Vasil Kocuk'u 8:0'lık skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Genç güreşçi çeyrek finalde Norveçli Aksayus Mokubo'ya 12-4 kaybetti, ancak bu güreşçinin finale çıkması nedeniyle Macar rakibi ile karşılaştığı maçı 5-2'lik bir skorla kazanarak üçüncülük yarışmasına gitti.

Azermduht muhteşem bir güreş maçında Mısırlı Emad Abolata'yı 8-4 yenerek İran'a bir bronz kazandırdı.

İran milli genç güreş takımı bu yarışmalara 10 güreşçi ile katıldı.