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22 Ağu 2021 21:24

İranlı güreşçisi dünya bronz madalyasını elde etti

İranlı güreşçisi dünya bronz madalyasını elde etti

İranlı güreşçisi Muhammed Hüseyin Azermduht, Rusya'nın Ufa kentinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda bronz madalya kazandı.

Minderde 77 kiloda yarışan Azermduht, ilk turda dinlendikten sonra ikinci turda Romanya'dan Vasil Kocuk'u 8:0'lık skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Genç güreşçi çeyrek finalde Norveçli Aksayus Mokubo'ya 12-4 kaybetti, ancak bu güreşçinin finale çıkması nedeniyle Macar rakibi ile karşılaştığı maçı 5-2'lik bir skorla kazanarak üçüncülük yarışmasına gitti.

Azermduht muhteşem bir güreş maçında Mısırlı Emad Abolata'yı 8-4 yenerek İran'a bir bronz kazandırdı.

İran milli genç güreş takımı bu yarışmalara 10 güreşçi ile katıldı.

News Code 1896672
https://tr.mehrnews.com/news/1896672/

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