Afganistan bayrağı Paralimpik Olimpiyatlarda dalgalanacak

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen ve özel sporcuların yarıştığı 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda ülkelerin "dayanışma işareti" olarak Afganistan bayrağının da açılış seremonisinde dalgalanacağı açıklandı.

Taliban tarafından kontrol altına alınan ve siyasi arenada geleceği belirsiz olan Afganistan'ın resmi olarak diğer ülkeler tarafından tanınıp tanınmayacağı henüz bilinmiyor.

Tokyo Olimpiyat Komitesi'nden yapılan açıklamada 2020 Paralimpik Olimpiyatları'nda Afganistan adına para-tekvando sporcusu Zakia Khudadadi ve disk atıcısı Hüseyin Rasouli adlı 2 sporcunun yarışacağı kaydedildi.

Afganistan'da bulunan diğer özel sporcuların Taliban'ın yönetimi eline alması sebebiyle Tokyo'ya gelmesi beklenmiyor.

Yapılacak seremonide ise Afganistan bayrağını Birleşmiş Milletler (BM) Mültecilerden Sorumlu Yüksek Komiserliği'nden bir delegenin taşıyacağı ve organizasyonda toplamda 162 ülkeden 4 bin 400'ü aşkın sporcunun yarışacağı belirtildi. Tam rakamlarınsa Tokyo Olimpiyat Komitesi tarafından salı günü açıklanması bekleniyor.

Tokyo 2020'de 5 Afgan sporcu yarıştı

Afganistan'ı geçtiğimiz temmuz ayında tamamlanan Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4 farklı dalda 5 sporcu temsil etmişti. Ancak bu sporculardan hiçbiri finale çıkma ya da madalya alma başarısı gösteremedi.

Taliban 90'lı yılların ortasında Afganistan'daki siyasi kontrolü eline aldığı zaman resmi olarak sadece Pakistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından tanınmıştı.

Kaynak: Euronews