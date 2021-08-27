Ronaldo takımla vedalaştı

Cristiano Ronaldo, Premier Lig'e dönüyor...Ronaldo'nun menajerliğini yapan Jorge Mendes'in Torino'ya gelerek oyuncusu için kulübü Juventus'la ayrılık görüşmesi yaptığı yazılmıştı.

Takım arkadaşlarıyla vedalaştı!

Gazeteci Fabrizio Romano ise son verdiği haberde Ronaldo'nun Juventus'taki takım arkadaşları ile vedalaştığını yazdı. Haberde, Ronaldo'nun menajeri Mendes'in resmi teklifi Juventus'a iletmek üzere olduğu ve bu andan sonra imzaların atılacağı yönünde bilgi de yer aldı.

Uzun yıllardır dünyaca ünlü futbolcunun menajerliğini yapan Jorge Mendes'in Torino'ya gelerek oyuncusu Cristiano Ronaldo için kulübü İtalya Serie A devi Juventus'la ayrılık görüşmesi yaptığı daha önce yazılmıştı.

Cristiano Ronaldo, profesyonel kariyerine başladığı Sporting'den Alex Ferguson yönetimindeki Manchester United'a, oradan Real Madrid'e transfer olmuş, son olarak 2018 yazında Juventus'un yolunu tuttmuştu.

Portekizli futbolcunun kariyerinde 5 şampiyonlar ligi, 3 premier lig, 2'şer la liga ve serie a şampiyonluğu bulunuyor.

Kaynak: Haber7