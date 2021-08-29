Emir Abdullahiyan, Irak Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı’na katılmak üzere gittiği Irak'ta Başbakan Mustafa el-Kazımi ile görüştü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin selamlarını ileten Emri Abdullahiyan Irak'ı destekleyen bir toplantının başarılı bir şekilde düzenlenmesinden dolayı onu tebrik etti ve İran cumhurbaşkanlığı adına İran'ın Irak'ı destekleme konusundaki kararlılığına vurgu yaptı.

Karşılıklı ekonomik ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede İranlıların Erbain ziyareti için Irak'a seyahat edebilmesi konusu da ele aldı.

Söz konusu görüşmede Irak Başbakanı da , iyi komşuluğun önemini vurgularken iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik olarak değerlendirdi.

Kazımi, İran'ın Irak'ı desteklemedeki yapıcı ve istikrarlı rolünü ve ayrıca Irak'ta üst düzey bir İran heyetinin varlığını takdir etti.

Emir Abdullahiyan, Irak Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, dün Bağdat Zirvesi sırasında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile de bir araya geldi.

Görüşmede, iki komsu ülke arasındaki ikili ilişkiler ve farklı alanlarda güçlendirilmesi, ekonomik alanda ve ticari alışverişin hacmini artırmakta imzalanan anlaşmaların etkili hale getirilmesi ele aındı.

İran Dışişleri Bakanı bu görüşmede, Cumhurbaşkanı Salih'e İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den Tahran'ı ziyaret etmesi için bir davet teslim etti.