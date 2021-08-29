İran'ın yeni Dışişleri Bakanı Suriye'de

Irak'taki temaslarını tamamlayan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriyeli yetkililerle görüşmek üzere başkent Şam'a geldi.

İkili ve bölgesel konuları görüşmek için Suriye'ye gelen Emir Abdullahiyan, Şam Havalimanı'nda Suriyeli mevkidaşı Faysal Mikdad ve İran'ın Şam Büyükelçisi Mehdi Sobhani tarafından karşılandı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Irak ziyaret öncesi Bağdat Zirvesi hakkında, “Irak’ın önemli komşusu olan Suriye’nin de bu zirveye davet edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Tabii ki, bölgenin güvenliği ve sürdürülebilir kalkınması konusunda Suriye ile temas ve istişare halindeyiz. Bağdat Zirvesi ve herhangi bir bölgesel girişimde bölge ülkelerinin önemli rolü hakkında doğrudan Şam ile istişare edeceğiz” ifadelerinde bulunmuştu.