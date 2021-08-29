İran, Irak'ta erken parlamento seçimlerini destekliyor

"Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere dün Irak’a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Konferansın başarılı bir şekilde gerçekleşmesini tebrik eden Emir Abdullahiyan iki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerin önemini vurgulayarak, İran İslami Şura Meclisi Başkanı'nın Iraklı mevkidaşına davetini yeniledi.

Emir Abdullahiyan ayrıca İran’ın, Irak'ta erken parlamento seçimlerini desteklediğini vurguladı.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de Emir Abdullahiyan’ın İran’ın Dışişleri Bakanlığı görevine atanamsını tebrik ederek, Irak Parlamentosu'nun iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürmeye hazır olduğunu duyurdu.