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29 Ağu 2021 08:56

İran, Irak'ta erken parlamento seçimlerini destekliyor

İran, Irak'ta erken parlamento seçimlerini destekliyor

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile yaptığı görüşmede Irak'ta erken parlamento seçimlerini desteklediklerini vurguladı.

"Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere dün Irak’a giden İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile görüştü.

Konferansın başarılı bir şekilde gerçekleşmesini tebrik eden Emir Abdullahiyan  iki ülke arasındaki parlamenter ilişkilerin önemini vurgulayarak, İran İslami Şura Meclisi Başkanı'nın Iraklı mevkidaşına davetini yeniledi.

Emir Abdullahiyan  ayrıca İran’ın, Irak'ta erken parlamento seçimlerini desteklediğini vurguladı.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi de Emir Abdullahiyan’ın İran’ın Dışişleri Bakanlığı görevine atanamsını tebrik ederek, Irak Parlamentosu'nun iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürmeye hazır olduğunu duyurdu.

News Code 1896824
https://tr.mehrnews.com/news/1896824/

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