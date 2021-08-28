Bağdat Zirvesi bölge liderlerinin katılımıyla gerçekleşti

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi toplantının başında bir konuşma gerçekleştirdi.

El-Kazımi yaptığı konuşmada, “Irak, topraklarının bölgesel ve uluslararası savaşlar için kullanılmasına karşı çıkıyor. Irak'ın hiçbir taraf için bir tehdit noktası olmasını kabul etmiyoruz” dedi.

Irak'ın IŞİD'e karşı zafer kazandığına dikkat çeken el-Kazımi, “Uluslararası toplum Irak'taki yatırımları destekleme konusunda ciddidir” ifadesini kullandı.

Macron: Fransa Irak'ı desteklemeye kararlı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron konferansta yaptığı konuşmada, "Bağdat konferansının temel amacı Irak'ın egemenliğini güçlendirmektir. Bu konferans bölgede barışı gösteriyor. Irak halkı birçok savaştan acı çekmiştir; bu ülke bugün istikrar ve kalkınma yolunda ilerliyor. Fransa da Irak'ı destekleme kararlılığını sürdürüyor. Irak'ın egemenliğini güçlendirmek için buradayız." dedi.

Çavuşoğlu: Irak’ı desteklemeye devam edeceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da yaptığı konuşmada, “Bu konferansta bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Irak'ın istikrarı bölgenin istikrarı gibidir ve Irak'ın istikrarı olmadan bölgenin istikrarı sağlanamaz” dedi.

Konuşmasının devamında Mustafa el-Kazemi’nin göstericilerin taleplerini yerine getirmek için önemli adımlar attığını dile getiren Çavuşoğlu, “Güvenlik olmadan ekonomik kalkınma mümkün değildir. Bölgemiz için en büyük tehdit terörizmdir” ifadelerinde bulundu.

Çavuşoğlu ayrıca, “Irak’ı kurumlarını güçlendirmek için desteklemeye devam edeceğiz.Terörle mücadelede Irak hükümetine her türlü yardımı yapmaya hazırız” diye konuştu.

Katar Emiri: Irak'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında önemli rolü var

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "Irak'ın ulusal birliğini ve egemenliğini destekliyoruz. Irak'ta atılacak en önemli adımlardan biri bu ülkedeki devlet kurum ve kuruluşlarının güçlendirilmesidir. Irak'ın bölgedeki yerini yeniden kazanması için desteklenmesi gerektiğini vurguluyoruz" dedi.

Katar Emiri sözlerine "Irak, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. Bağdat'ı bölgede desteklemek için elimizden geleni yapacağız" ifadesini ekledi.

Kuveyt Başbakanı: Bağdat konferansı kritik bir döneme yapılmakta

Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah da Irak hakkında yaptığı konuşmada, “Irak'ta güvenlik, istikrar ve huzur sağlanmayana kadar bölge güvenlik, istikrar ve barış yüzü görmeyecektir” dedi.

Bağdat konferansının kesin, hassas ve mantıklı bir dönemde gerçekleştirildiğini belirten Kuveyt Başbakanı, “Bu konferanstan bölgede güvenlik ve istikrarı geliştirmek için yararlanmak gerekiyor” ifadesini kullandı.

Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, “Irak'ın ulusal egemenliğinin korunmasını güçlendirecek her türlü eylemi desteklemeliyiz. Irak ile ikili ilişkilerimiz geçmişte olduğu gibi sağlam bir şeklide devam ediyor” ifadelerinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı: Sürdürülebilir güvenlik bölge ülkelerinin katılımıyla sağlanabilir

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"nda bir konuşma gerçekleştirdi.

İran'ın bölgede ‘yeni Irak’ tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Emir Abdullahiyan, "İran olarak Irak ekonomisini büyütmek için çok şey yaptık." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Gerçek şu ki, terör örgütü IŞİD'in Irak'a saldırısından sonra ülke çok büyük zarara uğradı. İran kısa sürede Irak'a terörle mücadele konusunda yardım etti. Tahran, Irak'taki terörizmi ortadan kaldırmak için elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti:

"Washington yönetimi General Kasım Süleymani ve El-Mühendis’i şehit ederek büyük bir cinayet işledi. Bölge ülkelerinin başta komşu ülkeler olmak üzere Irak'ın istikrarını desteklemedeki rolüne değinmek istiyorum. Doğal olarak Suriye, Irak'ın komşularının başında geliyor."

Bölgede sürdürülebilir güvenliğin bölge ülkelerinin katılımıyla sağlanabileceğine inandıklarını kaydeden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "Bölgede sürdürülebilir güvenlik, ancak bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı güven ve bölgede dış müdahale olmadan sağlanabilir. Bölgeye dış güçlerin müdahalesi istikrarsızlığın ortaya çıkmasına neden oluyor." diye konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı: Irak’ın istikrarı yönünde çalışacağız

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da konferansta yaptığı konuşmada, “Bağdat zirvesi bölgemizin koordinasyona ihtiyaç duyduğu bir dönemde yapıldı. Riyad'ı bu konferansa katılmaya davet ettiği için Irak Başbakanı el-Kazımi'ye teşekkür ediyoruz” dedi.

Faysal bin Ferhan, “Suudi Arabistan, Irak'ın istikrarını güçlendirmek için çalışmaya devam edecek. Tüm alanlarda Irak’ı destekleyeceğimizi ilan ediyoruz. ‘Ar Ar’ gümrük kapısı Suudi Arabistan ile Irak arasında ekonomik bir yol olacaktır” şeklinde konuştu.

Ürdün Kralı: Irak'ın güvenliği hepimizin güvenliğidir

Ürdün Kralı II. Abdullah da yaptığı konuşmada, “Irak'ın güvenliği ve istikrarı hepimizin güvenliği ve istikrarıdır” dedi.

“Irak’ı desteklemek hepimiz için bir önceliktir” diyen Ürdün Kralı, “Ortak ve eksiksiz bir ekonomik ve endüstriyel koordinasyonun yolu açılmalıdır” ifadesini kullandı.

Arap Birliği Genel Sekreteri: Irak’ı desteklemek bizim görevimiz

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt de, “Irak’ı desteklemek bizim görevimiz ve bölgedeki gerilimler bu ülkenin aleyhinedir. Irak, bölge ülkeleriyle yeni bir ilişki arayışında” dedi.

Irak’ın bir çatışma alanı değil, bir iletişim köprüsü olmasını istediklerini dile getiren Ahmed Ebu Gayt, bölgenin ortak sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirterek terörizmin desteklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı es-Sisi: Bağdat'ın barış ve istikrar yönündeki rolünü destekliyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi de bölgenin geleceği hakkında yaptığı konuşmda, “ Güvenli ve istikrarlı bir bölge inşa etmeye çalışıyoruz. Irak’la ve bölgedeki diğer ülkelerle olan ilişkilerimizde yeni bir aşamaya başlamak istiyoruz” dedi.

Abdulfettah es-Sisi sözlerine, “Irak’ı, terör örgütü IŞİD’e karşı mücadeledeki başarı ve zaferinden dolayı övüyoruz. Irak, Tekfirci terörizmi yetkin bir şekilde yenmeyi başardı. Bağdat'ın bölgede barış ve istikrarın sağlanmasındaki rolünü destekliyoruz” ifadesini ekledi.

Es-Sisi konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Irak'ın iç işlerine herhangi bir dış müdahaleyi kınıyoruz. Irak topraklarının yasadışı işgalinin durdurulması gerekiyor. Tüm tarafları Irak'ın egemenliğine saygı duymaya çağırıyorum.”

Bağdat Konferansı’ndan ‘Irak hükümeti ve bölge barışına destek’ kararı

Başkent Bağdat’ta düzenlenen "İşbirliği ve Ortaklık Konferansı"nın sonuç bildirisi yayınlandı.

Irak'ın dış ilişkilerde denge ve pozitif işbirliğine önem verdiği belirtilen bildiride, "Konferansa katılanlar Irak halkı ve hükümetinin yanında olduklarını bildirdi; bölgesel istikrarın sağlanması için çabaların birleştirilmesi konusuna vurgu yaptı. Irak olarak söz konusu konferansın düzenlenmesi için çaba gösteren Fransa’ya teşekkür ediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Konferansa katılan tarafların, siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğini güçlendirmek, yapıcı diyalogu benimsemek ve ortak çıkarlar temelinde ortak anlayışı pekiştirmek adına Irak’ın diplomatik çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, bu bunun “Irak'ın dış ilişkilerinde bir denge ve pozitif işbirliği politikası benimsediğinin açık kanıtı” olduğuna vurgu yaptı.

Konferansa katılan tarafların, Irak’ta 10 Ekim’de erken seçimlerin düzenlenmesini ve Irak'ın bunun için uluslararası denetim talebini desteklediği aktarıldı.

Sonuç bildirisinde şunlara yer verildi:

"Konferansta hazır bulunanlar, bölgenin ortak tehlikelerle karşı karşıya kaldığını ve bunun için karşılıklı ortak çıkar, egemenliğe saygı ve iç işlerine karışmama esasına dayalı işbirliği ve dayanışma kararı aldı. Katılımcılar ayrıca, halka hizmet sunma, alt yapı çalışmaları ve yeniden imar konusunda Irak hükümetini destekleyeceklerini belirtti."