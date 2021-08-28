Sürdürülebilir güvenlik bölge ülkelerinin katılımıyla sağlanabilir

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"nda bir konuşma gerçekleştirdi.

İran'ın bölgede ‘yeni Irak’ tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Emir Abdullahiyan, "İran olarak Irak ekonomisini büyütmek için çok şey yaptık." dedi.

Emir Abdullahiyan, "Gerçek şu ki, terör örgütü IŞİD'in Irak'a saldırısından sonra ülke çok büyük zarara uğradı. İran kısa sürede Irak'a terörle mücadele konusunda yardım etti. Tahran, Irak'taki terörizmi ortadan kaldırmak için elinden geleni yaptı." ifadelerini kullandı.

Emir Abdullahiyan sözlerine şöyle devam etti:

"Washington yönetimi General Kasım Süleymani ve El-Mühendis’i şehit ederek büyük bir cinayet işledi. Bölge ülkelerinin başta komşu ülkeler olmak üzere Irak'ın istikrarını desteklemedeki rolüne değinmek istiyorum. Doğal olarak Suriye, Irak'ın komşularının başında geliyor."

Bölgede sürdürülebilir güvenliğin bölge ülkelerinin katılımıyla sağlanabileceğine inandıklarını kaydeden Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "Bölgede sürdürülebilir güvenlik, ancak bölge ülkeleri arasındaki karşılıklı güven ve bölgede dış müdahale olmadan sağlanabilir. Bölgeye dış güçlerin müdahalesi istikrarsızlığın ortaya çıkmasına neden oluyor." diye konuştu.