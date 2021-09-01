  1. Kültür
1 Eyl 2021 13:20

'Belki yarın' Moskova'da gösterilecek

'Belki yarın' Moskova'da gösterilecek

İran sinemasından ‘Belki yarın’ adlı kısa film Rusya’da düzenlenecek olan Uluslararası Lampa Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

Bu sene 8’incisi Rusya’da düzenlenecek olan Uluslararası Lampa Film Festivali, İranlı sinemacı Muhammed Rıza Hasani Rencber’in yönettiği ‘Belki yarın’ adlı kısa filme ev sahipliği yapacak.

Yapımcılığını Emir Dejakam üstlenen ‘Belki yarın’ adlı kısa film, kadınların mahremiyetine tecavüzü konu almıştır. Buna göre, belki yarın bir gün mahremiyete saygıya ve bu önemli ahlaki meseleye riayet edilecek. Belki suskunluk bozularak erkekler ve kadınlar zalimler karşısında söz edebilirler.

Uluslararası Lampa Film Festivali, 15-18 Ekim 2021 tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenecek.

News Code 1896899
https://tr.mehrnews.com/news/1896899/

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