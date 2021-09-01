'Belki yarın' Moskova'da gösterilecek

Bu sene 8’incisi Rusya’da düzenlenecek olan Uluslararası Lampa Film Festivali, İranlı sinemacı Muhammed Rıza Hasani Rencber’in yönettiği ‘Belki yarın’ adlı kısa filme ev sahipliği yapacak.

Yapımcılığını Emir Dejakam üstlenen ‘Belki yarın’ adlı kısa film, kadınların mahremiyetine tecavüzü konu almıştır. Buna göre, belki yarın bir gün mahremiyete saygıya ve bu önemli ahlaki meseleye riayet edilecek. Belki suskunluk bozularak erkekler ve kadınlar zalimler karşısında söz edebilirler.

Uluslararası Lampa Film Festivali, 15-18 Ekim 2021 tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenecek.