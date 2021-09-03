İran sinemasından bir kısa film uluslararası iki festivale katılacak

İranlı sinemacı Kuşa Efrasyabi'nin yönetmenliği yaptığı 'Pasaport' adlı kısa film bu sene 26'ncısı İngiltere'de düzenlenen Uluslararası Porto Bello Film Festivali'nin yarışma bölümüne katılım hakkı kazandı.

'Pasaport'un dünya sinemasından gelen 21 filmle yarışacağı Uluslararası Porto Bello Film Festivali dünden itibaren İngiltere'nin başkenti Londra'da başladı. Bu etkinlik 19 Eylül'e kadar devam edecek.

Bu kısa film ayrıca 21'incisi Estonya'da düzenlenecek olan Uluslararası unprecedented cinema Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluşacak.

Estonya'daki en önemli kısa film festivallerinden biri olan Uluslararası unprecedented cinema Film Festivali 3-5 Eylül tarihleri arasında Tallin kentinde düzenlenecek.