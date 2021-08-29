Erdoğan: Ermenistan'la kademeli normalleşme için çalışabiliriz

Sputnik'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ ziyareti sonrası uçakta gazetecilerle sohbet etti.

Erdoğan, "Türkiye olarak derdimiz şu; Afganistan süratle toparlanmalı. Biz her türlü desteği vermeye hazırız. Yeter ki Afganistan tarafından da o yaklaşımı görelim" dedi.

Basın mensuplarının Rusya tarafından yapılan ikinci S-400 paketi anlaşmasını sorması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya’yla ilgili, ikinci paketin alımı vesaire, bu konularda bizim herhangi bir tereddüdümüz yok. Rusya’yla bizim gerek S-400 konusu olsun, gerek savunma sanayine yönelik olsun, birçok adımımız var" dedi.

Erdoğan, "Hatta daha değişik bir alternatifi söyleyeyim. Mesela bu yangınlarda onlardan gelen Ilyushin uçaklarını kullandık. Son telefon konuşmamızda da bu konuyu görüştük. Rusya seyahatimde de bütün bunların hepsini tekrar ele alacağız" diyerek yapılacak olan Rusya ziyaretinde bu konunun da ele alınacağını söyledi.

Erdoğan ayrıca Ankara- Erivan ilişkileri hakkında "Tek taraflı suçlamalar yerine gerçekçi yaklaşımlar hakim olmalı. Bu yönde ilerlemeye hazır bir Ermenistan'la kademeli normalleşme için çalışabiliriz." dedi.