Ayetullah Hamanei'den "75. deniz filosu" mesajı

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Atlantik Okyanusu'nda misyonunu başarıyla tamamladıktan sonra ülkeye dönen İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin 75. deniz filosu ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Ayetullah Hamanei'nin İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Seyyid Abdurrahim Musevi’ye hitaben gönderdiği mesajında, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri’nin 75. deniz filosunun, ülkenin denizcilik tarihinde ilk kez gerçekleştirdiği Atlantik Okyanusu'ndaki kritik görevden güçlü ve onurlu dönüşünü tebrik ediyorum.

Allah'a şükürler olsun ki, yorulmak nedir bilmeyen, basiretli ve çalışkan kadrosuyla sahada olan İran İslam Cumhuriyeti Ordusu şanlı İslam Devrimi’nin yüksek hedefleri için savaşmaya hazırdır. Ordudaki yetenekleri koruyun ve yükseltiniz.

Benim selam ve şükranlarımı İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin 75. deniz filosu komutanı ve mürettebat kadrosuna iletiniz." ifadelerine yer verildi.