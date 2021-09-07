Yakında tamamen yerli yapım deniz motorunu tanıtacağız

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, bugün ilk basın toplantısını düzenledi.

İran savaş gemilerinin Atlantin Okyanusu'na gönderilmesini "en büyük tarihi asker olay" olarak değerlendiren Tuğamiral İrani, “Deniz Kuvvetleri tarafından İran’ın yerli yapım ‘Sahand’ ve ‘Mekran’ savaş gemilerinden oluşan filosunun misyonunun tamamlandığını ilan ediyorum” dedi.

Tuğamiral İrani, “Bu filo, Hint okyanusu, Güney ve Kuzey Atlantik Okyanusunu geçip ukyanuslar alanında yaklaşık 45 bin kilometere bir mesafeyi katederek İran’a dönmüştür” ifadesini kullandı.

Yaptırımlara ve baskılara rağmen İran’ın kaydettiği ilerlemelere dikkat çeken Tuğamiral İrani, “Ülkeye ve savunma sanayisine yaptırım uygulanmasına rağmen, iç yeteneklerimize güvenerek yaptırımları etkisiz hale getirmeyi başardık” dedi.

İran Deniz Kuvvetlerinin elde ettiği kazanımlarına değinen Tuğamiral İrani, “Yüzey, yer altı ve hava alanında stratejik ekipmanlar elde edebildik. Yakından tamamen İran yapımı olan deniz motorunun tanıtımına tanık olacağız” diye konuştu.

Tuğamiral İrani, Deniz Kuvvetleri’nin birinci önceliğinin güvenlik ve deniz ticaret hatlarını sağlamak olduğunu belirterek, “Tüm gücümüzle ayaktayız ve İslam Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin emriyle her türlü görevi yapmaya hazırız” ifadelerinde bulundu.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı ayrıca yakında tamamen yerli yapım bir deniz tahrik sistemi yapılacağını duyurdu.