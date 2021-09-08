İran yapımı destroyer "Sahand" ile üç okyanusu aştık

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral İrani, konuk olduğu bir devlet televizyonu kanalında misyonunu başarıyla tamamlayan İran Donanması'na ait 75. filo grubu hakkında, "Bu filo grubumuz üç okyanusu geçti ve Sahand adlı yerli savaş gemisi ile bu okyanusları geçmeyi başardık.” dedi.

Tuğamiral İrani, "Bu başarıya kimse inanmıyordu ve düşmanlarımız bu yolculuğun bitip bitmeyeceğini izliyordu." ifadesini kullandı.

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı, "Halihazırda Hint Okyanusu'nda bulunmak bizim için rutin bir görevdir ve gerekli olan her noktada mutlaka hazır bulunacağız; Çünkü bunu yapabilecek kapasiteye sahibiz." diye konuştu.

İran Ordusu'nun, tamamen yerli yapım Sahand destroyeri ve Mekran ileri üs gemisinden oluşan Stratejik Deniz Filosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma ve caydırıcılık yeteneklerini göstermek için uluslararası sularda bulunuyordu.