Vatanı satmakla madalya almak "sağlam bir kahramanlık" değil

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün, 2020 Tokyo Paralimpik ve Olimpiyatlar oyunlarında büyük başarılara imza atan İranlı sporcularla Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde bir araya geldi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin bu görüşmede 2020 Tokyo Paralimpik ve Olimpiyat Oyunlarında madalya alan sporcuları takdir ederek, “Spor müsabakalarında özellikle uluslararası düzeyde şampiyon olmak önemli bir mesaj taşımaktadır; bu mesaj, yetenek, canlılık, çaba ve irade mesajıdır” dedi.

Ayetullah Hamenei, “Sporcular, kahramanlıkla imkansız gibi görünen şeylerin aslında mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bu ülkemiz için önemli bir kazanımdır” ifadesini kullandı.

Devrim Lideri, “Birçok kurum, İranlı gençleri umutsuzluğa ve hayal kırıklığına uğratmaya çalışıyor. Böyle bir durumda İranlı sporcuların kahraman olması umut mesajını tüm topluma enjekte ediyor. Bu çok değerlidir” ifadelerinde bulundı.

Sporcuların bazı kısıtlamalara rağmen madalya kazanmasını belirten Ayetullah Hamanei, “Bu kısıtlamalara rağmen ülke bayrağının yükseltilmesi, güçlü bir irade ve kararlılığın göstergesidir ve bu kararlılık, irade ve kahramanlık sadece sporda değil, aynı zamanda bilim, teknoloji, sanat ve edebiyat alanlarında da görülüyor. Yetkililerin önemli görevlerinden biri de bu onurları dürüstçe göstermektir” şeklinde konuştu.

Devrim Lideri, dünya sporlarında sağlam olmayan kahramanlık örneklerine değinerek, “Adaletsizlikler, siyasi rüşvet ve enerji verici madde kullanmak yanında vatanı satarak madalya kazanmak da sağlam bir kahramanlık değil" diye kaydetti.

Siyonist Rejimin spor sahalarında tanınmamasını çok önemli bir konu olarak nitlendiren Ayetullah Hamanei, “Acımasız, soykırımcı ve gayrimeşru Siyonist Rejim, uluslararası spor arenalarına katılarak meşruiyet kazanmaya çalışıyor ve küresel istikbar de ona yardım ediyor ama saygın spor yetkilileri ve sporcular bu alanda kesinlikle pasif kalmamalıdır” dedi.