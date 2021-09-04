İran Tokyo'da 21. madalyasını kazandı

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden İranlı milli sporcu Sadık Beyt Seyyah, FCirit, Para Atletizm F41 klasmanında 47.13'ük atışıyla gümüş madalya kazanmayı başardı. Böylece İran, organizasyonda 10. gümüş madalyasını kazanmış oldu.

Paralimpik Oyunları'nda mücadele veren İran'lı milli sporcu Hamid Emiri de dün Cirit, Para Atletizm F41 klasmanında beş sporcu arasında şampiyon olmayı başarmıştı.

Böylelikle İran 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 10 atlın 10 gümüş ve bir Bronz madalya kaznmasıyla toplam 21 madalya elde etmiş oldu.