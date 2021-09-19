Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

Vatanı satmakla madalya almak "sağlam bir kahramanlık" değil

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei bugün, 2020 Tokyo Paralimpik ve Olimpiyatlar oyunlarında büyük başarılara imza atan İranlı sporcularla Tahran'daki İmam Humeyni (r.a) Hüseyniyesi'nde bir araya geldi.

Devrim Lideri Ayetullah Hamanei’nin bu görüşmede 2020 Tokyo Paralimpik ve Olimpiyat Oyunlarında madalya alan sporcuları takdir ederek, “Spor müsabakalarında özellikle uluslararası düzeyde şampiyon olmak önemli bir mesaj taşımaktadır; bu mesaj, yetenek, canlılık, çaba ve irade mesajıdır” dedi.

Ayetullah Hamenei, “Sporcular, kahramanlıkla imkansız gibi görünen şeylerin aslında mümkün olduğunu kanıtlıyor. Bu ülkemiz için önemli bir kazanımdır” ifadesini kullandı.

Devrim Lideri, “Birçok kurum, İranlı gençleri umutsuzluğa ve hayal kırıklığına uğratmaya çalışıyor. Böyle bir durumda İranlı sporcuların kahraman olması umut mesajını tüm topluma enjekte ediyor. Bu çok değerlidir” ifadelerinde bulundı.

Devrim Lideri, dünya sporlarında sağlam olmayan kahramanlık örneklerine değinerek, “Adaletsizlikler, siyasi rüşvet ve enerji verici madde kullanmak yanında vatanı satarak madalya kazanmak da sağlam bir kahramanlık değil" diye kaydetti.

Reisi: Yabancıların ayağı Afganistan'dan kesilmelidir

İran Cumhurbaşkanı Reisi yaptığı açıklamada, Tacikistan’la ilişkileri İran’ın dış politika 'önceliklerinden' biri olarak nitelendirerek, “İran ve Tacikistan, ilişkilierin geliştirilmesi için değerli kapasitelere sahiptir. Bu kapasitelerden bazıları ticari ve ekonomiktir. Bu kapasitelerden yararlanarak ilişkilerin geliştirilmesi için zemin hazırlamalıyız” dedi.

Reisi, “Tacikistan cumhurbaşkanının söylediği gibi, Benderabbas ve Çabahar limanları, İran ve Tacikistan arasındaki ekonomik ilişkileri artırabilecek alanlardır” ifadesini kullandı.

Afganistan'daki gelişmelere dikkat çeken Reisi, İran ve Tacikistan’ın yabancıların ayağının Afganistan’dan kesilmesi gerektiğine inandığını belirterek, “Teröristlerin, bölgenin güvenliğini bozmasını kabul etmeyiz” ifadesini kullandı.

Reisi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Afganistan meselesi Afgan halkı ve komşu ülkelerin işbirliğiyle çözülmelidir. Afganistan halkının kaderlerini kendileri belirlemesi ve afganlar arası müzakerelerin yapılması için zemin hazırlamalıyız.

Afganistan hükümeti tüm Afgan halkının katılımıyla kurulmuş olan kapsayıcı bir hükümet olmalıdır. çünkü siyasi olarak Afganistan sorununu çözmenin başka bir yolu yoktur.”

İran ve Tacikistan arasında 8 işbirliği belgesi imzalandı

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) toplantısına katılmak üzere Tacikistan’da bulunan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, bugün resmi bir görüşme doğrultusunda Millet Sarayı'nda Tacik mevkidaşı İmamali Rahman tarafından karşılandı.

Resmi karşılama töreninin ardından İran ve Tacikistan cumhurbaşkanları resmi ikili görüşmelere başladı.

Cumhurbaşkanı Reisi bu görüşmede, iki ülkenin ikili ilişkileri ve işbirliğini geliştirmek için iyi kapasitelere sahip olduğunu belirterek, “İran-Tacikistan ilişkilerinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi, iki ülke arasındaki bölgesel işbirliği seviyesinin iyileştirilmesine zemin oluşturacaktır” dedi.

Reisi, “İran ve Tacikistan yetkilileri, bölgesel düzeyde model olması gereken düzenli toplantılar ve ikili görüşmeler yaparak iki ülke arasında istikrarlı ve kapsamlı ilişkiler kurmalıdır” ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanları arasındaki görüşmelerin ardından üst düzey heyetlerin ortak görüşmeleri yapıldı ve iki ülke arasında 8 işbirliği belgesi imzalandı.

İran ve Tacikistan dışişleri bakanları görüştü

Emir Abdullahiyan bu görüşmede, İran'ın Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyeliğini kabul etmesinde ettiği yardımlardan dolayı Tacikistan hükümeti ve cumhurbaşkanına teşekkür ederek iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm alanlarda geliştirilmesine desteğini belirtti.

İran ve Tacikistan’ın dini, tarihi, kültürel ve dilsel ortaklıklarına değinen Emir Abdullahiyan, iki ülke arasında bölgesel ve uluslararası arenada işbirliğinin daha da geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan’daki gelişmelere dikkat çeken Emir Abdullahiyan, tüm etnik grupların katılımıyla kapsayıcı bir hükütümetin kurulmasını bu ülkeye huzur ve istikrarın geri dönmesinin 'tek yolu' olarak nitelendirdi.

ABD, utançla Afganistan'ı terketmek zorunda kaldı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammad Rıza Aştiyani bugün katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada zayıf güçlerin tarih boyunca hep başarısızlığa mahkum olduğunu vurguladı.

Tuğgeneral Aştiyani, “Dünyada üstünlük ve güç iddiasında bulunan ABD’lerin bugün bölgde nasıl bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Onlar Afganistan'ı utançla ve zayıf bir şekilde terk etmek zorunda kaldılar ve Afganistan halkı, ülkelerinde ABD’lilerdensefalet ve kan dökülmesinden başka hiçbir şey görmediler. Amerikalılar ve müttefikleri tarafından bölgede şu anda meydana gelen her şey başarısızlığa mahkumdur” dedi.

İran'da vaka sayısındaki düşüş devam ediyor

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada, son 24 saatte 355 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 12 bin 847 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 116 bin 791'e vaka sayısı ise 5 milyon 408 bin 860'a çıktı.

Virüse yakalanan hastalardan 6 bin 836'sının durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada,"Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 4 milyon 736 bin 896'ya ulaştı." ifadesi kullanıldı.