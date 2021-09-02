2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda kadın sporcudan altın madalya

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, okçuluk branşında mücadele veren milli sporcu Zehra Nemati altın madalya kazandı. Böylece İran, organizasyonda 9. altın madalyasını elde etmiş oldu.

Olimpiyat Stadı’nda düzenlenen atletizm yarışmalarında mücadele eden İranlı milli sporcu Mahdi Olad da bu habah 40.60 metrelik atış gerçekleştirmesiyle gümüş madalya kazanmayı baştı.

Böylelikle İran 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda 9 atlın 7 gümüş ve bir Bronz madalya kaznmasıyla toplam 17 madalya elde etmiş oldu.