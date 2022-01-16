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16 Oca 2022 13:03

İsfahan'daki Nakş-i Cihan Meydanı

İsfahan'daki Nakş-i Cihan Meydanı

İran'ın İsfahan'daki en eski meydanlarından olan Nakş-i Cihan Meydanı UNESCO'ya kayıtlı en güzel eserlerden biridir.

İranlılar arasında "dünyanın yarısı" adıyla anılan İsfahan kenti, İran'ı ziyaret eden herkesin görmesi gereken yerlerden biridir.

İsfahan'daki Nakş-i Cihan Meydanı

Nakş-i Cihan Meydanı veya diğer ismi ile İmam Meydanı, Safevi Hanedanlığı’nın başkenti İsfahan’nın gerçek anlamda merkezi. 

İran'ın İsfahan'daki en eski ve dünyanın en büyük meydanlarından olan Nakş-i Cihan Meydanı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kayıtlı en güzel eserlerden biridir.

İsfahan'daki Nakş-i Cihan Meydanı

Meydanın İnşasına 1598 yılında başlanmış ve 1629 yılında tamamlanmış. Meydanın güney kanadında, tabanından tavanına kadar çinilerle süslenmiş olan İmam Camii (Şah Camisi); doğu kanadında görkemli işlemelere sahip Şeyh Lütfullah Camii ve batı kanadında ise etkileyici bir iç tasarıma sahip müzik odası ile ünlü Ali Kapu Sarayı olmak üzere 3 önemli yapı bulunuyor.

İsfahan'daki Nakş-i Cihan Meydanı

İran’da görülmesi gereken yerlerden birisi mutlaka burasıdır.

News Code 1899866
https://tr.mehrnews.com/news/1899866/

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