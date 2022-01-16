İsfahan'daki Nakş-i Cihan Meydanı

İranlılar arasında "dünyanın yarısı" adıyla anılan İsfahan kenti, İran'ı ziyaret eden herkesin görmesi gereken yerlerden biridir.

Nakş-i Cihan Meydanı veya diğer ismi ile İmam Meydanı, Safevi Hanedanlığı’nın başkenti İsfahan’nın gerçek anlamda merkezi.

İran'ın İsfahan'daki en eski ve dünyanın en büyük meydanlarından olan Nakş-i Cihan Meydanı UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne kayıtlı en güzel eserlerden biridir.

Meydanın İnşasına 1598 yılında başlanmış ve 1629 yılında tamamlanmış. Meydanın güney kanadında, tabanından tavanına kadar çinilerle süslenmiş olan İmam Camii (Şah Camisi); doğu kanadında görkemli işlemelere sahip Şeyh Lütfullah Camii ve batı kanadında ise etkileyici bir iç tasarıma sahip müzik odası ile ünlü Ali Kapu Sarayı olmak üzere 3 önemli yapı bulunuyor.

İran’da görülmesi gereken yerlerden birisi mutlaka burasıdır.