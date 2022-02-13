Antik şehir "Masule" İslam Dünyası Mirasları Listesi'ne girdi

İran'ın Gilan eyaletinde bulunan tarihi kent Masule basamklı sokakları ile dünyaca ünlü turistik bir şehir olarak tanınmaktadır. Bu şehir İslam Dünyası Mirasları Listesi'ne girmeyi başardı.

Gezginlerin vaad yeri olan Masule şüphesiz İran’ın en güzel antik şehri sayılmaktadır. Şehir örgüsü ve mimarîsi, bölge halkının ruhu ile denge kurarak kendine özgü bir orijinalliği yansıtan bir şehir.

Hazar Denizi’nden yaklaşık 60 kilometre içeride yoğun ormanlık bir dağın tepesinde yer alan Masule kentinin en önemli özelliği her evin avlusu başka bir evin çatısında yeralmasıdır.