Yabancı turistler Palmira’yı ziyaret etti

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın bir dizi turistin görüşlerini izlemesi sırasında, Kanadalı Bar Shashani, teröristlerin dünya medeniyetinin bir mirasını oluşturan arkeolojik ve kültürel alanları yok etmelerini kınadı.

Avusturalyalı bir turistlerden biri, “Suriye’ye geldim ve asıl hedefim tarihi Palmyra kentini ziyaret etmekti ve hafızamda kalacak bu ziyaretten çok mutlu oldum.. Ama bu ender ve yok edilmiş yapıların insan kültürüne karşı kin ve nefretle yok edilmesinin etkilerine tanık olarak çok acı çektim” dedi.

İsviçreli turist Remi ise, kendisi Badia’nın kalbinde olduğunun Batı medyasının yalanlarını ve yanıltıcı haberlerini çürüttüğünün kesin kanıtı olduğuna işaret ederken, dünyanın dört bir yanındaki turistleri Palmyra şehrini ve büyük anıtlarını ziyaret etmeye çağırdı.