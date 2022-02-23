Rusya-Ukrayna krizi, turizm sektöründe tedirginlik yarattı

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan ve olası bir savaş tehditi oluşturan gerginlik, Türkiye’de tedirginlik yarattı. Turizm, gıda ve enerjide önemli bir ticari partneri olan Rusya ile ilişkilerin gideceği seyir merakla bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararı gerilimi daha da tırmandırdı. Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın hamlelerini kınayarak Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini vurguladı. Ancak Türkiye’nin bu gerilimde takınacağı asıl tavır hayati öneme sahip. Bir yanda yaklaşık 30 milyar dolarlık ticaret hacmi ile doğalgaz, turizm, buğday gibi birçok ithalat kaleminde ana tedarikçi Rusya dururken, diğer yanda Ukrayna ile beraber askeri ve stratejik ortağı NATO ülkeleri yer almakta.

Savaş ihtimalinin endişe ile takip edildiği sektörlerin başında turizm geliyor. İlişkilerin etkilenmesi hükümetin 35 milyar dolar hedefle Türkiye ekonomisini düzeltmek için umudunu bağladığı turizm gelirlerinde sorun yaratacak. Turizm Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, “İki ülke en büyük pazarlarımız. Artan gerilim turizmcileri son derece tedirgin ediyor. Olası bir savaşın turizm sektörüne olumsuz etkileri kaçınılmaz olacaktır. Türkiye olarak her iki ülke ile hem diplomatik açıdan hem de turizm bakımından son derece pozitif ilişkilerimiz bulunmakta” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet