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25 Tem 2022 18:17

Çin Büyükelçisi'nden antik şehir "Masule"'ye ziyaret

Çin Büyükelçisi'nden antik şehir "Masule"'ye ziyaret

Çin'in İran Büyükelçisi Chang Hua, İslam Dünyası Mirasları Listesi'nde yer alan antik şehir "Masule"ye ziyarette bulundu.

Masule ziyareti sırasında çektiği fotoğrafları sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki kullanıcılarıyla paylaşan Çin'in İran Büyükelçisi Hua, Masule'nin güzellikleridnen çok etkilendiğini söyledi.

Çin Büyükelçisi'nden antik şehir "Masule"'ye ziyaret

Çin Büyükelçisi'nden antik şehir "Masule"'ye ziyaret

Çin Büyükelçisi'nden antik şehir "Masule"'ye ziyaret

İran'ın Gilan eyaletinde bulunan tarihi kent Masule basamklı sokakları ile dünyaca ünlü turistik bir şehir olarak tanınmaktadır.

Gezginlerin vaad yeri olan Masule hiç şüphesiz İran’ın en güzel antik şehri sayılmaktadır. Şehir örgüsü ve mimarîsi, bölge halkının ruhu ile denge kurarak kendine özgü bir orijinalliği yansıtan bir şehir.

Hazar Denizi’nden yaklaşık 60 kilometre içeride yoğun ormanlık bir dağın tepesinde yer alan Masule kentinin en önemli özelliği her evin avlusu başka bir evin çatısında yeralmasıdır.

News Code 1903748
https://tr.mehrnews.com/news/1903748/

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