İran’daki hattatlar şehrini tanıyalım

Nain, İsfahan eyaletinin doğusunda bir çöl şehridir. Bu kent Hur ve Biyabanek, Ardistan ve İsfahan ile ortak bir sınırı vardır.

Nain halkının ana uğraşı tarım ve el sanatları olsa da bölgenin kuru iklimi nedeniyle tarımcılık çok müreffeh değildir.

Halı ve kilim dokumacılığı Nain kentinin en önemli el sanatlarıyken safran, fıstık, kitre, yöresel şifalı bitkiler, süt ürünleri ve Haci Badem adında bir çeşit tatlı bu kentin hedyelik eşyalarını oluşturuyor.

Nain, uzun tarihini anlatan birçok tarihi mekana sahiptir.

Tarihi Nain Çarşısı, Muhammediye Kalesi, Nain camiileri, Pirniya Evi, Neyestanak ve Balaabad kervansarayları, Nain Musella Bahçesi, Narin ve Aşuragah Kaleleri bu kentin gezilecek yerleri arasında yer alıyor.

Kentin eski yapısı yedi mahallesi ile Nain'in turistik yerlerinden biridir.

Nain halkı esk Fars dilini konuşmakta. Nain uzun yıllardan beri ünlü hattatların doğum yeri olduğu için hattatlar şehri olarak anılmıştır.