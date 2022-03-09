  1. Turizm
9 Mar 2022 17:02

İran’daki hattatlar şehrini tanıyalım

İran’daki hattatlar şehrini tanıyalım

İran’ın İsfahan eyaletindeki Nain kenti, uzun yıllardan beri ünlü hattatların doğum yeri olduğu için hattatlar şehri olarak anılmıştır.

Nain, İsfahan eyaletinin doğusunda bir çöl şehridir. Bu kent Hur ve Biyabanek, Ardistan ve İsfahan ile ortak bir sınırı vardır.

Nain halkının ana uğraşı tarım ve el sanatları olsa da bölgenin kuru iklimi nedeniyle tarımcılık çok müreffeh değildir.

İran’daki hattatlar şehrini tanıyalım

Halı ve kilim dokumacılığı Nain kentinin en önemli el sanatlarıyken safran, fıstık, kitre, yöresel şifalı bitkiler, süt ürünleri ve Haci Badem adında bir çeşit tatlı bu kentin hedyelik eşyalarını oluşturuyor.

Nain, uzun tarihini anlatan birçok tarihi mekana sahiptir.           

İran’daki hattatlar şehrini tanıyalım

Tarihi Nain Çarşısı, Muhammediye Kalesi, Nain camiileri, Pirniya Evi, Neyestanak ve Balaabad kervansarayları, Nain Musella Bahçesi, Narin ve Aşuragah Kaleleri  bu kentin gezilecek yerleri arasında yer alıyor.

Kentin eski yapısı yedi mahallesi ile Nain'in turistik yerlerinden biridir.

İran’daki hattatlar şehrini tanıyalım

Nain halkı esk Fars dilini konuşmakta. Nain uzun yıllardan beri ünlü hattatların doğum yeri olduğu için hattatlar şehri olarak anılmıştır.

İran’daki hattatlar şehrini tanıyalım

News Code 1900926
https://tr.mehrnews.com/news/1900926/

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