İran: Bazıları Tahran-Bakü ilişkilerini zedelemek istiyor

İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Azerbaycan Başsavcısı Aliyev'in İran Başsavcısı Muhammad Cafer Montazeri'nin daveti üzerine Tahran'a geldiğini belirtti.

Vahidi, "Doğal olarak İran ile Azerbaycan arasında birçok ortak konu var. Dolayısıyla üçüncü tarafların iki ülke arasındaki iyi ilişkilere müdahale etmesine izin verilmemeli" dedi.

İki ülkenin ilişkilerine yönelik komplolar olduğunu ve üçüncü tarafların yanlış anlaşılmalar yaratmaya çalıştığını belirten Vahidi, "Bu konu İran ve Azerbaycan'ın çıkarına değil." ifadesini kullandı.

Kapsamlı stratejik ilişkileri olan İran ve Azerbaycan'ın bölgede iyi bir geleceğe sahip olabileceğini vurgulayan Vahidi, "Bu Azeri yetkili ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede, bir dizi idari ve operasyonel konu ve uyuşturucu ile mücadele ve benzer konularda koordinasyon sağlanması hakkında fikir alışverişinde bulunduk" ifadelerinde bulundu.