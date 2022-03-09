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9 Mar 2022 15:11

Filistin'den Herzog'un Türkiye ziyaretine tepki

Filistin'den Herzog'un Türkiye ziyaretine tepki

Filistin İslami Cihat Hareketi Siyasi Büro Üyesi Yusuf el-Hesayne, işgal rejimi başkanı Herzog'un Türkiye ziyaretinin Filistin davasının yararına olmadığını söyledi.

Aydınlık'ta yer alan habere göre; Yusuf el-Hesayne, Herzog'un Türkiye'ye ya da herhangi bir Arap ülkesine ziyaretinin kabul edilebilir olmadığını ve işgalci rejime meşruiyet kazandırdığını belirtti.

Filistin İslami Cihat Hareketi Siyasi Büro Üyesi, ayrıca bu ziyaretin Filistin davasını görmezden gelme ve Filistin haklarına zarar verme pahasına İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinin devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Siyonist Rejim Başkanı Herzog bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edecek.

News Code 1900948
https://tr.mehrnews.com/news/1900948/

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