Filistin'den Herzog'un Türkiye ziyaretine tepki

Aydınlık'ta yer alan habere göre; Yusuf el-Hesayne, Herzog'un Türkiye'ye ya da herhangi bir Arap ülkesine ziyaretinin kabul edilebilir olmadığını ve işgalci rejime meşruiyet kazandırdığını belirtti.

Filistin İslami Cihat Hareketi Siyasi Büro Üyesi, ayrıca bu ziyaretin Filistin davasını görmezden gelme ve Filistin haklarına zarar verme pahasına İsrail'le ilişkilerin normalleşmesinin devam ettiğini gösterdiğini vurguladı.

Siyonist Rejim Başkanı Herzog bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'yi ziyaret edecek.