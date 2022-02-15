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15 Şub 2022 14:32

İbrahim Kalın, işgal altındaki Filistin topraklarına gidiyor

İbrahim Kalın, işgal altındaki Filistin topraklarına gidiyor

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal'ın işgal altındaki Filistin topraklarına ziyaret düzenleyeceği açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, 16-17 Şubat 2022 tarihinde işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Sözcü Kalın ve Bakan Yardımcısı Önal, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.

Açıklamada Türk heyetin siyonist yetkililerle de bir araya geleceği belirtildi.

Bugün Türk medyası, Siyonist Rejim Başkanı Yezhak Herzog'un 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

News Code 1900488
https://tr.mehrnews.com/news/1900488/

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