Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın Münih'te ikili temasları sürüyor

58. Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya gelerek Suriye, Lübnan, Yemen ve Filistin de dahil olmak üzere bölgedeki meseleleri görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan İran ve Lübnan arasındaki siyasi, kültürel ve ekonomik ilişkilere değinerek, Tahran ve Beyrut arasındaki çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirmek için yapılan önceki anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati de Lübnan hükümetinin bölgedeki önemli ve etkili ülkeler başta olmak üzere tüm İslam ülkeleriyle kalıcı ilişki sağlma taahhütüne vurgu yaparak, Tahran ve Beyrut arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesini temenni etti.

Emir Abdullahiyan Münih ziyareti sırasında ayrıca, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.