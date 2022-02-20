Görüşmelerin olası başarısızlığından ABD ve Batı sorumlu

Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak için Almanya'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan konferans sırasında Amerikan TV Kanalı CNN'e verdiği demeçte yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmelerini değerlendirdi.

Viyana görüşmelerine iyimser olup olmadıklarına dair Emir Abdullahiyan, “İran İslam Cumhuriyeti’ni ilgilendiren kısım konusunda iyimseriz. Çünkü Sayın Reisi hükümeti Viyana'da iyi bir anlaşmaya varmak için ciddi bir iradeye sahiptir” dedi.

Emir Abdullahiyan, “Sayın Reisi hükümeti iyi ve hızlı bir anlaşmaya varmaktan yanadır” ifadesini kullandı.

İran’ın geçmişte iyi bir anlaşmaya varma konusunda büyük çaba sarfettiğini belirten Emir Abdullahiyan, “ABD ve Batı Viyana görüşmelerinin kritik anlarında gerçekçi davranmazsa, görüşmelerin olası başarısızlığından kesinlikle sorumlu olacaklardır” ifadelerinde bulundu.

Bakan Emir Abdullahiyan, İran’ın Viyana’da iyimser ve ciddi bir şekilde iyi bir anlaşmaya varmaya çalıştığını söyledi.