İran ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Münih'te görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Münih Güvenlik Konferansı sırasında Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin yanı sıra ekonomik iş birliği ve bölgedeki gelişmelerin ele alındığı görüşmede Emir Abdullahiyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emir Abdullahiyan, İran'ın Kafkazya'da barış ve istikrarın sağlanmasından yana olduğunu ifade ederek, bölge ve sınırların jeopolitik değişimine karşı olduklarını söyldi.

Mirzoyan ise Emir Abdullahiyan’ı yeniden ülkesine davet etti.