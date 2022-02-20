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20 Şub 2022 08:56

Emir Abdullahiyan ile Josep Borrell Almanya'da görüştü

Emir Abdullahiyan ile Josep Borrell Almanya'da görüştü

Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüştü.

58. Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Münih Güvenlik Konferansı sırasında ayrıca Hollanda, İtalya, Avusturya, Bosna Hersek, Katar, Almanya, Irak, İsveç, Belçika, Ermenistan dışişleri bakanlarının yanı sıra  Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ile görüşmüştü.

Emir Abdullahiyan, 18-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvelik Konferansı’na katılmak üzere 18 Şubat'ta Almanya’ya gitmişti.

News Code 1900567
https://tr.mehrnews.com/news/1900567/

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