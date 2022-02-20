Emir Abdullahiyan ile Josep Borrell Almanya'da görüştü

58. Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Almanya’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Münih Güvenlik Konferansı sırasında ayrıca Hollanda, İtalya, Avusturya, Bosna Hersek, Katar, Almanya, Irak, İsveç, Belçika, Ermenistan dışişleri bakanlarının yanı sıra Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı ile görüşmüştü.

Emir Abdullahiyan, 18-20 Şubat tarihlerinde düzenlenecek Münih Güvelik Konferansı’na katılmak üzere 18 Şubat'ta Almanya’ya gitmişti.