Emir Abdullahiyan Münih'te Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu görşmede Tahran ve Amsterdam'ın görüşlerini yakınlaştırılması ve ikili ilişkileri daha da geliştirmek için iki ülke arasında yapılan anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurguladı.

Viyana görüşmelerine değinen Emir Abdullahiyan, İran’ın nükleer anlaşma ile bağdaşmayan tüm yaptırımların kaldırılması ve müzakere sürecinde Tahran’ın kırmızı çizgilerine dikkat edilmesi gerektiği konusundaki tutumunu vurguladı.

Emir Abdullahiyan, ayrıca uluslararası toplumsun Afganistan’a karşı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Yemen'deki karmaşık duruma ve durumun kontrolden çıktığına atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, “Bu durum bölge ülkelerinin çıkarına değildir ve tüm ülkelerin, Yemen'deki feci insani durumu sorumlu bir şekilde sona erdirmesi gerekiyor” dedi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra da İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ile görüşmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, yakında Tahran’ı ziyaret ederek, ikili ilişkileri ve bölgesel meseleleri yakından görüşme umudunu dile getirdi.

Wopke Hoekstra ayrıca Hollanda'nın ikili ilişkileri ve İran ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.