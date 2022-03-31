Erdoğan'dan, Suudi Arabistan'a ilk taviz

Türk medyasına göre, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesine ilişkin 26 sanıklı davada, savcı yargılamanın durmasını ve dosyanın Suudi Arabistan’a devredilmesini de talep etti. Mahkeme, Suudi Arabistan’a devri konusunda Adalet Bakanlığına görüş sorulmasına hükmetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2018'de İstanbul'da öldürülmesinden bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek.

Geçen Mayıs ayında da Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu Suudi Arabistan'a gitmişti.

Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.