Kaşıkçı dosyası üzerinde pazarlık yapıldı

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, hükûmetin, Türkiye'de işlenen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayet davasını Suudi Arabistan'a devretmesinden hemen sonra Suudi Arabistan Kralı'nın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı Mekke’de bayram namazına davet ettiği haberlerinin, kapalı kapılar ardında pazarlık iddialarını güçlendirdiğini söyledi.

Yetkin, AK Parti ile kritik noktalarda irtibatı olan ve "Suudi Kralının Mekke’de Erdoğan’la namaz kılarak İslam dünyasının liderliğini fiilen ona devretmiş olacağına samimiyetle inanan" iş insanı kaynağının "O dosya üzerindeki pazarlıkları biliyor musun? Senin bile dudağını uçuklatacak detaylar var" dediğini ancak detay vermediğini aktardı.

Yetkin, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer yapıldıysa bu pazarlıkların siyasi olmanın yanı sıra ekonomik yarar boyutu da var mıydı? Tam da ekonomik krizin ortasında seçime giderken… Kaynağımın bu konuda da bir tezi var, aktarıyorum: 'Tayyip Bey hem Batıdan hem Doğudan, özel olarak da İslam dünyasından arkasına yeterli desteği alırsa, ki bana göre aldı, bunu anında iç siyasete taşır. Dış desteğin yaratacağı parasal genişlemelerin ekonomiyi darboğazdan çıkartma potansiyeli oldukça yüksek.

İçeride hayat pahalılığı dar gelirlileri, geçim sıkıntısı çekenleri kasıp kavururken kasıp kavururken Erdoğan’ın dış dünyadan bulacağı parayla ekonomiyi düzelteceği ve böylece 13 ay sonraki seçimi alacağı inancı hâkim AK Parti cenahında.

Bu çerçeveye Birleşik Arap Emirlikleriyle, İsrail’la aranın düzeltilme çabaları dahil. ABD Türkiye’ye yeniden yanaştıysa bu sadece Ukrayna siyaseti nedeniyle değil, bu manevralar nedeniyle de."

Kaynak: T24