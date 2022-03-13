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13 Mar 2022 14:43

Taliban: Türkiye ve Katar ile havalimanı konusunda anlaşmak istiyoruz

Taliban: Türkiye ve Katar ile havalimanı konusunda anlaşmak istiyoruz

Afganistan’ın geçici hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi konusunda Türkiye ve Katar ile en kısa süre içinde anlaşmak istediklerini söyledi.

Antalya Diplomasi Forumu’na katılmak üzere Türkiye’yi ziyaret eden Muttaki, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Tüm dünyaya Afganistan'daki mevcut yönetimle resmî ilişkilerin kurulması için uygun koşulların oluştuğu mesajını vermek istiyoruz." dedi.

Çavuşoğlu ile Kabil'deki Uluslararası Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesi konusunda çok verimli bir görüşme yaptıklarını dile getiren Muttaki, bu konuda Türkiye ile birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini belirtti.

Kaynak: CRİ Türkçe

News Code 1901019
https://tr.mehrnews.com/news/1901019/

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