Cumhurbaşkanı Reisi'den "nükleer müzakereler" açıklaması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün akşam saatlerinde ülkedeki medya yöneticileri ve basın kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşama yapan Reisi gündemdeki konuları değerlendirdi.

Reisi, İran ile büyük güçleri arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da yürütülen nükleer görüşmelerine ilişkin, "Nükleer müzakerelerdeki stratejimizin İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei tarafından açıklanan strateji olduğunu defalarca ifade ettik. Bazıları nükleer müzakereler konusunun dış politika alanındaki tek mesele olduğunu iddia ediyor, ancak bu yanlıştır. Hükümetin bakış açısına göre, nükleer müzakereler, tüm dış politika meseleleri değil, ülkenin dış politika meselelerinden biridir." dedi.

Düşmanın İran halkını umutsuzluğa düşürmeye ve hayal kırıklığına uğratmaya çalıştığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi, “Hepimizin, düşmanın umutsuzluk yayma komplosunu çökertmek için büyük sorumluluğumuz var.” ifadesini kullandı.

Viyana müzakereleri

Viyana’daki nükleer müzakerelere 11 Mart tarihinde ara verildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelere ara verilmesine ihtiyaç olduğunu bildirildi.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.