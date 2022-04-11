İran: Erdoğan'ın Tahran ziyareti belirlenen tarihte yapılacak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

Washington hükümetinin İran politikasını eleştiren Hatipzade, “Şu anda ABD tarafının yükümlülüklerini yerine getirdiğini gösteren bir noktada değiliz. Bu devlet, tüm enerji ve zamannı maksimum baskı politikası için harcamaya çalışıyor.” dedi.

Viyana müzakereleri

Hatipzade, yaptırımların kaldırılması amacıyla yapılan Viyana görüşmeleri hakkında, “Bizim için önemli olan yaptırımların kaldırılmasından ekonomik faydalar sağlamak ve İran halkının çıkarlarını korumaktır.” ifadesini kullandı.

Hatipzade, sözlerine şöyle devam etti:

“Viyana görüşmelerinde İran ile ABD arasında geriye kalan konular birden fazla. P4+1 ve 2015'te yapılan nükleer anlaşmanın koordinatörü olan Avrupa Birliği ile aramızda çözülmemeş hiçbir şey kalmadı. Kalan mesele Washington'un alması gereken siyasi kararlardır.

Son girişimlerimizi karşı tarafa ilettik ve İran ve P4+1 tarafları uygun bir yanıt alır almaz Viyana'ya geri dönecektir.

Bugüne kadar kırmızı çizgilere uyduk, kırmızı çizgileri geçseydik birkaç ay önce anlaşma sağlanırdı.”

Anlaşmadaki taraflara seslenen Hatipzade, “Fırsat penceresi sonsuza kadar açık değildir.” dedi.

İran Irak'a yeni büyükelçi atandı

Hatipzade, "Hüseyin Al-ı Sadık yakında İran'ın yeni Bağdat büyükelçisi olarak göreve başlayacak." açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran ziyareti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran ziyaretine dair Hatipzade, şu açıklamalarda bulundu:

"İran-Türkiye ilişkileri gayet sağlamdır. Son yüz yılda iki ülkenin sınırlarında güvenlik ve istikrar ortamı yaşanmıştır. Sayın Erdoğan'ın ziyareti belirlenen tarihte yapılacak."

Ayrıca İranlı sözcü, "İşgal rejimiyle ilgili yanlış hesaplar yapan ülkeler bunun kötü sonucuna defalarca tanık oldu. Bu rejim her yere adım attığında güvensizliği de beraberinde getirmiştir." diye konuştu.

İran'ın dondurulan döviz rezervleri konusunda önemli gelişme

Said Hatipzade, İran'ın dondurulan döviz rezervleri ile ilgili olarak kendisine yöneltilen bir soruya, "İran'ın döviz rezervlerinin bir kısmı hafta sonuna kadar serbest bırakılacak." cevabını verdi.