Viyana müzakerelerinde İran zorbalığı kabul etmeyecek

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bugün düzenlediği basın toplantısında, ülkenin nükleer programının barışçıl amaçlı olduğunu yineledi.

İslami, 9 Nisan Ulusal Nükleer Teknoloji Günü dolayısıyla nükleer anlanda geliştirilen 9 yeni ürün tanıtılacağını duyurdu.

11 Mart'ta ara verilen Viyana müzakerelerine ilişkin İslami, “Müzkereler İran ekibi tarafından yürütülüyor. Önemli olan konu şu ki, her zaman öncü rolü oynayan, güven inşa eden ve belirsizlikleri ortadan kaldıran İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman zorbalığı kabul etmedi, etmeyecektir.” dedi.

İslami, “Nükleer anlaşmadan geri çekilen diğer tarafın (ABD) yükümlülüklerine uymasını ümit ediyoruz.” diye konuştu.

Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade yaptığı açıklamada, “Viyana’da müzakerelerin durmasından ABD sorumlu. Bir anlaşmaya çok yaklaşılmıştı. Tahran sonsuza kadar beklemeyecek. ABD, bu anlaşmanın yeniden canlandırılması konusunda siyasi bir karar vermeli.” demişti.

Viyana Müzakereleri

Viyana’daki nükleer müzakerelere 11 Mart tarihinde ara verildi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "dış etkenler" nedeniyle Viyana'da İran nükleer anlaşmasının yeniden uygulanması için yürütülen müzakerelere ara verilmesine ihtiyaç olduğunu bildirildi.

İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmanın ilki, 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (İngiltere, ABD, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2018'de ülkesini tek taraflı olarak anlaşmadan çekmesinin ardından İran'a yönelik ekonomik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulmuştu. Bunun üzerine Tahran yönetimi nükleer faaliyetlerine aşamalı olarak geri dönmüştü.

KOEP'in yürürlüğe konulmasına yönelik görüşmeler, Kasım 2021'de Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeniden başlamıştı.