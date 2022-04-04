İran: ABD bir an önce siyasi bir karar vermelidir

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki meselelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

"ABD bir an önce siyasi karar vermeli"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade ABD’nin yeni yaptırımları ve Viyana görüşmelerinin durumu hakkında, “ABD’nin bu tür çelişkili eylemlerde bulunduğunu çok gördük. Sanatçılarımızdan birinin başına gelenler ABD'nin son 40 yılda İran milletine karşı yaptığı yüz binlerce örnekten biridir ve herkes bunu biliyor. ABD, Washington’un gözünde her şeyin siyasi olduğunu ve hedeflerini ilerletmek için tüm değerleri kurban ettiğini göstermiştir. Washington için önemli olan Beyaz Saray'da İran halkına karşı formüle edilen politikalardır” dedi.

Hatipzade, “Unutmayalım ki bugün önümüze çıkan, görevini yapan bir hükümet değil, aksine yasal yolları kullanarak görevini yapmamak isteyen bir hükümettir. Viyana'da olanlar ABD yaklaşımından kaynaklanıyor ve ABD geri kalan meseleleri kendi iç işlerine rehin almaya çalışıyor. İran ve İranlılar sonsuza kadar sabırlı olamazlar. ABD bir anlaşmaya varmak istiyorsa, bir an önce siyasi bir karar vermelidir" ifadesini kullandı.

AB Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Mora'nın Tahran ziyareti

AB Dış Politika Yüksek Temsilci Yardımcısı Enrique Mora’nın Tahran ziyaretini değerlendiren Hatipzade, “Sayın Mora'nın Tahran ziyareti sırasında bazı noktalara değinildi. Bizim mesajımız ve talebimiz çok açıktı ve başka bir yola başvurmaya çalıştık ancak ABD’lilerden henüz yeni bir yanıt gelmedi” ifadelerinde bulundu.

İran- Suudi Arabistan görüşmeleri

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade İran’ın Suudi Arabistan’la görüşmeleri sürdürmeye hazır olduğunu belirterek, “Bu görüşmelerin net bir gündeme ihtiyacı var. Biz görüşlerimizi yazılı olarak ilettik ve Suudi Arabistan'ın görüşlerini yazılı olarak iletmesinde fayda var” diye kaydetti.

İran ile UAEA arasındaki anlaşma

Hatipzade, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki anlaşmaya ilişkin olarak, “Tahran'da mutabık kalınan eyleme göre İran ile UAEA arasında karşılıklı ziyaretler yapılı ve bu devam etmektedir” dedi.

Pakistan’daki gelişmeler

Pakistan’daki son gelişmelere dikkat çeken Hatipzade, “Pakistan’daki olayları yakından izliyoruz. Dost ve kardeş ülke Pakistan’daki gelişmeler çok önemli. Hepimiz Pakistan halkının ülkelerinin kaderini dış müdahale olmadan belirlemesini sağlamalıyız. Pakistan hükümetiyle çok iyi ilişkilerimiz var ve bu bağlamda ilişkilerimizi sürdürmeye çalıştık” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın İran ziyareti

Hatipzade Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran ziyaretiyle ilgili olarak şunları söyledi:

“İran-Türkiye ilişkileri normal çerçevesinde yürütülüyor. Bu ziyaretin tarihi henüz kesinleşmedi. Ankara'daki arkadaşlarımız tarafından tarihin teyit edilmesini bekliyoruz.”

Ukrayna krizi

Ukrayna’daki gelişmelere değinen Hatipzade, “Rusya, İran'ın komşusu. Avrasya bölgesi bu şiddete ve savaşa müsamaha göstermez ve tüm Avrasya ve dünyanın birçok bölgesi bu savaştan etkilenmektedir. Hepimiz bu savaşın diyalog temelli bir çözümle sonuçlanmasına çalışmalıyız” dedi.