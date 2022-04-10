İran: ABD ile doğrudan görüşmenin hiçbir yararı yok

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan bugün Dış Ekonomik İlişkiler Koordinasyon Merkez Toplantısında yaptığı konuşmada Viyana görüşmelerine değinerek, “Onurlu bir şekilde, güçlü ve kalıcı bir anlaşmayla yaptırımları kaldırmaya çalışmaktayız. Ancak Cumgurbaşkanı Sayın Reisi toplantılarda her zaman tüm kabine üyelerine gözlerini Viyana’ya dikmemelerini, aksine tüm kurumların yaptırımları etkisiz hale getirmek ve ülkedeki ekonominin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için hareket etmekle yükümlü olduğunu vurgulamaktadır.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan Viyana görüşmelerinin son durumuna ilişkin olarak, “Birkaç haftadır müzakerelere ara vermek gerekiyordu, üç Avrupa ülkesiyle teknik konularda bir sonuca varmaya çok yaklaştık” dedi.

İran'ın kırmızı çizgilerinden geri adım atmayacağını vurgulayan Emir Abdullahiyan, “ABD tarafı son birkaç haftada metnin bazı paragraflarıyla çelişen teleplerde bulundu. Müzakereler dışında yaptırımların kaldırılması konusunda yeni koşullar önermek ve dayatmak istiyorlar. ABD ile doğrudan görüşmelerde bir fayda görmedik. Defalarca müzakerede ısrar ettiler, biz de iyi niyetli olmalarını göstermek için pratik adımlar atmalarını istedik” ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan, “Diplomasi yolu hala açık. Üç Avrupa ülkesi, Çin ve Rusya, ABD'nin aşırı taleplerini eleştiriyor” diye kaydetti.