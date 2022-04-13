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13 Nis 2022 17:00

Mısır'da otobüs kazası; Ölü ve yaralılar var

Mısır'da otobüs kazası; Ölü ve yaralılar var

Mısır'ın Asuan kentinde turistleri taşıyan otobüs ile otomobil çarpıştı. Feci kazada 4'ü Fransız, 1'i Belçikalı 10 kişi hayatını kaybederken 14 kişi de yaralandı.

Mısır’ın Aswan kenti ile ünlü Abu Simbel Tapınağı arasındaki 300 kilometrelik yolda, turistleri taşıyan bir otobüs ile otomobil çarpıştı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kazada 5 Mısırlı, 4 Fransız ve 1 Belçikalı turist olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamada 8'i Fransız ve 6'sı Belçikalı 14 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan kişilerde kırık kemikler, çürükler ve yüzeysel yaralanmalar olduğu açıklandı.

Kaynak: TGRT

News Code 1901506
https://tr.mehrnews.com/news/1901506/

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