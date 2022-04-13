Mısır'da otobüs kazası; Ölü ve yaralılar var

Mısır’ın Aswan kenti ile ünlü Abu Simbel Tapınağı arasındaki 300 kilometrelik yolda, turistleri taşıyan bir otobüs ile otomobil çarpıştı. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen feci kazada 5 Mısırlı, 4 Fransız ve 1 Belçikalı turist olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Valilikten yapılan açıklamada 8'i Fransız ve 6'sı Belçikalı 14 kişinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Hastaneye kaldırılan kişilerde kırık kemikler, çürükler ve yüzeysel yaralanmalar olduğu açıklandı.

Kaynak: TGRT