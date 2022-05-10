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10 May 2022 08:50

İran'dan Mısır'daki terör saldırısına kınama

İran'dan Mısır'daki terör saldırısına kınama

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Mısır'da ordu güçlerine yönelik düzenlenen terör saldırısını kınadı.

İran Dışişleri bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Mısır'da Sina Yarımadası'nın kuzeyinde Mısır ordu güçlerine yönelik düzenlenen ve birçok askerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını kınadı.

Hatipzade, "Dış çevrelerin de desteğiyle Müslüman ülkelerde yayılan terörizmle mücadele, bölge ülkelerinin yakın işbirliğini gerektirmektedir." dedi.

Mısır Ordusu'ndan yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta gerçekleşen çatışmada 1’i subay 11 askerin yaşamını yitirdiği, 5 askerin de yaralandığı kaydedilmişti.

News Code 1902041
https://tr.mehrnews.com/news/1902041/

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