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16 Nis 2022 15:38

Tunus açıklarında akaryakıt gemisi battı

Tunus açıklarında akaryakıt gemisi battı

Cuma günü Ekvator Ginesi'nden Malta'ya giden bir ticari yakıt gemisinin Tunus açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle battığı, mürettebatın kurtarıldığı öğrenildi.

İki güvenlik kaynağının Reuters'e verdiği bilgilere göre, Ekvator Ginesi'nden Malta'ya giden bir ticari akaryakıt gemisi cuma günü Tunus'un Gabes şehri açıklarında battı. Yedi mürettebatın hepsini kurtarıldığı öğrenildi.

Kaynaklar, geminin bin ton yakıt taşıdığını ve Gabes'in 11.2 kilometre uzağından bir imdat çağrısı gönderdiğini ekledi. Çevre Bakanlığı, olayın nedeninin kötü hava koşulları olduğunu belirterek, suyun gemiye sızdığını ve iki metre yüksekliğe ulaştığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yetkililerin bir çevre felaketini önlemek ve kazanın etkilerini azaltmak için çalıştıkları belirtildi. 

Kaynak: Gazete Duvar

News Code 1901556
https://tr.mehrnews.com/news/1901556/

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