Emir Abdullahiyan Burkina Faso’nun yeni Dışişleri Bakanını tebrik etti

Emir Abdulahiyan, telefonda görüştüğü Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba’yı yeni görevi dolayısıyla tebrik etti.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, Afrika Kıtası’nın İran’ın dış politikasındaki önemini belirterek, İran’ın Burkina Faso da dahil olmak üzere bu kıta ile ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Emir Abdullahiyan ayrıca İran’ın Burkina Faso ile ortak bir işbirliği komisyonu kurmaya hazır olduğunu ifade etti.

Burkina Faso Dışişleri Bakanı Olivia Rouamba da ülkesinin İran’la ekonomik ve siyasi ilişkileri geliştirmekten yana olduğunu belirterek, bilimsel-teknik işbirliğinin geliştirilmesi ve İran'dan çeşitli yardımların alınması çağrısında bulundu.

Olivia Rouamba “İran, yıllarca terörizmle mücadele eden bir ülke olarak deneyimlerini Burkina Faso ile paylaşabilir” dedi.