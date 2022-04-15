İran ve Güney Afrika dışişleri bakanları telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alındığı görüşmede Afrika kıtasının İran’ın dış politikasıındaki önemine değinerek, İran’ın başta Güney Afrika olmak üzere bu kıtayla ilişkileri geliştirmeye kararlı olduğunu vurguladı.

İki ülkenin farklı alanlardaki ilişkilerini iyi değerlendiren Emir Abdullahiyan İran- Güney Afrika 14. Ortak Ekonomik Komisyonu'nun başarılı bir şekilde düzenlendiğini belirterek, iran’ın yakında 15. Ortak Ekonomik Komisyonunu düzenlemeye hazır olduğunu söyledi.

İran ile Güney Afrika’nın uluslararası kuruluşlarda birbirlerinin tutumlarına verdikleri desteğe değinen Emir Abdullahiyan, iki ülkenin uluslararası forumlarda bu süreci devam etmesine vurgu yaptı.

Emir Abdullahiyan ayrıca, Güney Afrika’nın Filistin meselesi karşısındaki tutumunu iyi nitelendirdi.

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor da bu telefon görüşmesinde İran ile Güney Afrika ilişkilerinin önemine değindi.

Naledi Pandor ilaveten Güneyi Afrika cumhurbaşkanının İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ülkesini ziyaret etme davetini yineledi.