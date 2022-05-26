Ekonomik garantiler konusunda henüz bir güven noktasına ulaşmadık

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Davos Zirvesi sırasında CNN sunucusu Fareed Zakaria'ya verdiği demeçte, Ukrayna krizine değinerek, "Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıyı şiddetle kınadık. Hatta Yüce Devrim Lideri savaşa karşı olduğumuzu açıkça duyurdu. Ukrayna'ya karşı savaşı yanlış gördüğümüz gibi Afganistan, Irak, Yemen ve Filistin'e karşı savaşı da yanlış görüyoruz. Ukrayna konusunda ABD ve NATO bölgede provokatif eylemlerde bulundu. Bu savaşın nedeni, ABD ve NATO'nun varlıklarını genişletmek ve Kremlin'i kışkırtmak için yaptıkları kışkırtıcı eylemlerdir. ABD ve NATO'nun bu provokasyonuna savaş çözüm mü? Biz siyasi diyalog ve müzakereyi destekliyoruz. Geçen hafta Lavrov'a İran'da her iki tarafa ev sahipliği yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Bu insanlık trajedisi herkesin kalbini açıtıyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, "Bizim çifte standart yaklaşımımız yok. Ukrayna ve Yemen'de ve her yerde savaşa ve askeri saldırganlığa karşıyız ve bunu kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Emir Abdullahiyan Viyana görüşmeleri hakkında,"Robert Mali, ABD yetkilileri ve Biden'den medyada sergilediği tutumlarından biraz farklı mesajlar almaktayız. Mora ve Borrell ile Avrupa ve bölgedeki bazı dışişleri bakanları aracılığıyla ABD ile aramızda mesaj alışverişi yapılıyor. Yeni tur müzakerelerin başlamasından bu yana İran masaya birkaç girişim koymuştur. Son zamanlarda da yeni bir girişim sunduk, ancak Biden'ın bir karar veremediğini düşünüyoruz" ifadelerinde bulundu.

Emir Abdullahiyan,"ABD'nin gerçekçi davranmasını umut ederim. Tüm tarafların nükleer anlaşmaya dönüşünde anlaşmanın ekonomik çıkarlarından yararlanmalıyız. Trump'ın maksimum baskı faktörleri ortadan kaldırılmalıdır. İran'ın ekonomik çıkarlardan mahrum kalması ve maksimum baskıların devam etmesi mümkün değil. Biden karar vermeli. Biz iyi ve kalıcı bir anlaşmaya varmaya kararlıyız. Nükleer programımız barışçıldır. Diplomasi penceresini açık tuttuk. ABD'nin gerçekçi davranmasıyla bir anlaşmaya varmayı umuyoruz" diye kaydetti.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan şöyle devam etti:

"Şu anda müzakerelerin duraklamasının nedeni nedir? Ekonomik garantiler konusunda ABD tarafından henüz bir güven noktasına ulaşmış değiliz. Trump'ın maksimum baskı faktörünün kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunda da Biden'ın pratikte Trump'tan farklı davrandığını henüz görmedik."

İran-Suudi Arabistan ilişkilerine dikkat çeken Emir ABdullahiyan, "İran ve Suudi Arabistan bölgede önemli ve etkili iki ülkedir. Suudi Arabistan ile diplomatik ilişkilerimizi kesmedik. Ancak Suudi Arabistan Kral Selman'ın saltanatının başlangıcında çeşitli nedenlerle duygusal bir karar alarak İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini ilan etti. Riyad'ın normal ilişkilere dönmesi için kapıları her zaman açık tuttuk. Son müzakerelerde iyi ilerleme kaydettik ve hatta yakın gelecekte Dışişleri Bakanlığı yetkilileri veya Dışişleri Bakanları düzeyinde üçüncü bir ülkede veya mutabık kalınan bir yerde buluşma konusunda anlaştık" dedi.

Siyonist Rejim'in İran'ın nükleer programı konusundaki iddiaları hakkında Emir Abdullahiyan şu ifadeleri kullandı:

"Siyonistler bu konuda yalan söylüyorlar ve bu senaryo eski bir senaryodur. Yirmi yıl önce, Siyonist rejimin o zamanki Başbakanı İran'ın bir yıldan az bir sürede atom bombasına sahip olacağını iddia etti. Aradan 20 yıl geçti ve atom bombasının dış politikamızda yeri olmadığını defalarca söyledik. Ajans birkaç kez Tahran'a geldi ve İranlıların silah peşinde olmadığını ilan etti."

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Tahran ziyaretine atıfta bulunan Emir Abdullahiyan, "Terörizme karşı mücadelede Suriye'ye ve bu ülkenin halkına yardım ettik ve o topraklarda teröristlerin hüküm sürmesine izin vermedik. IŞİD bugün Irak ve Suriye'de hüküm sürseydi, dünya farklı olurdu. Suriye konusunda siyasi diyalog ve siyasi çözüme odaklanma gerektiğine inanıyoruz" ifadelerinde bulundu.