Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, İsveçre'ye gitti

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Davos Zirvesi olarak da bilinen Dünya Ekonomik Forumu'na (WEF) katılmak üzere İsveçre'ye gitti.

Davos Zirvesi, Kovid-19 salgını nedeniyle verilen 2 yıl aranın ardından İsviçre'nin Davos kasabasında yapılıyor.

Zirvede iklim değişikliğinden, çevre ve ormanlık alanların koruması, eğitim, ağır darbe alan ekonominin yeniden canlandırılması, teknoloji ve dördüncü sanayi devrimi, enerji politikalarına uygun vadeli politikaların oluşmasına kadar temel konular özel oturumlarla masaya yatırılacak.