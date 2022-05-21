Emir Abdullahiyan ve Borrell, Viyana müzakerelerini görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasında dün telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Bu telefon görüşmesinde yaptırımların kaldırılmasına ilişkin Viyana görüşmelerindeki son gelişmeler ve Ukrayna krizi de dahil olmak üzere uluslararası gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'ın son Tahran ziyaretine değinerek, bu ziyaret sırasında bazı girişimerin ele alındığını söyledi.

Emir Abdullahiyan İran'ın güçlü ve sürdürebilir bir anlaşmaya varma ciddiyetini vurgulayarak, "Tahran, bir anlaşmaya varmak için iyi niyet ve iradeye sahiptir" dedi.

Ukrayna krizine değinen Emir Abdullahiyan, "İran, Ukrayna da dahil olmak üzere her zaman savaşa karşı olduğunu vurgulamıştır" ifadesini kullandı.

İran'ın Yemen, Afganistan, Ukrayna ve benzeri ülkelerde yaşanan krizler karşısında hiçbir zaman çifte standart benimsemediğini vurgulayan Emir Abdullahiyan, İran'ın Kiev ve Moskova'daki ihtilafta her iki tarafı da müzakere ederek savaşı sona erdirmeye çağırdığını ve krizin çözüm yolunun diplomasi ve diyaloğa dayandığına inandığını ifade etti.

Emir Abdullahiyan, son aylarda Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarıyla yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak, İran'ın barış, güvenlik ve arabuluculuğa hazır olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İran'ın Viyana görüşmeleri sırasında ortaya koyduğu girişimlere değinerek, "Artık diyalogu sürdürme ve çözümlere odaklanma yolundayıy" dedi.

Josep Borrell "Görüşleri yakınlaştırmak için Tahran ve Washington arasında devam eden temastaki çabalarımızı sürdürmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.